André está perto de retorno aos gramadosLucas Mercon/ Fluminense

Publicado 24/06/2024 15:50

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Fluminense, o volante André, de 22 anos, vem sendo observado por outro clube europeu. De acordo com informações do jornalista italiano, Antonio Vitiello, o Milan avalia uma proposta pelo jogador tricolor.

André vem sendo analisado por clubes europeus desde o ano passado. Em 2023, o Fluminense rejeitou uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 162 milhões) do Liverpool pelo jogador. O jovem ficou no clube carioca para o título da Libertadores.



No começo deste ano nenhum clube avançou em negociações por André, e o volante ficou para o primeiro semestre. O jovem se recupera de uma lesão no joelho direito e não atua há quase dois meses pelo Fluminense.



Formado na base de Xerém, André se profissionalizou em 2020 e desde 2021 é titular. Ele foi peça fundamental nos títulos da Libertadores, de 2023, no bicampeonato carioca, em 2022 e 2023, e na Recopa Sul-Americana. O volante tem contrato até o fim de 2026 com o Fluminense.