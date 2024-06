Fernando Diniz não é mais o técnico do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Fernando Diniz não é mais o técnico do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 24/06/2024 17:59

O treinador Fernando Diniz foi demitido nesta segunda-feira (24) do cargo de treinador do Fluminense. A decisão foi bastante lamentada por Galvão Bueno, que criticou as ações da diretoria em desligar um técnico apesar do trabalho feito anteriormente. Rio -. A decisão foi bastante lamentada por Galvão Bueno, que criticou as ações da diretoria em desligar um técnico apesar do trabalho feito anteriormente.

"Eu sempre lamento essa cultura de demitir técnico depois de uma série de resultados negativos, sem se considerar tudo o que foi feito antes, até porque o Diniz fez um belo trabalho, que culminou no título da Libertadores em 2023", disse Galvão Bueno, em vídeo publicado nas redes sociais.

O narrador também refletiu sobre quais os motivos que fez com que Fernando Diniz fosse demitido do Fluminense. Segundo ele, a falta de um elenco que conseguisse corresponder às suas expectativas pode ter sido um dos fatores.

"Talvez tenha faltado ao Diniz, por conta da falta de condições físicas ideais do elenco, entender que o time não possui nível técnico para jogar futebol do jeito que ele imagina o futebol. Que ele tenha sucesso em sua carreira, pois ele é diferenciado", concluiu.

Fernando Diniz encerra sua passagem pelo Fluminense como o treinador mais longevo do clube no século XXI. Ele ficou 786 dias no cargo, superando Abel Braga, que treinou o Tricolor de junho de 2011 a 29 de julho de 2013. O técnico de 50 anos conquistou um Campeonato Carioca, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana pelo time das Laranjeiras.