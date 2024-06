Fernando Diniz não é mais o técnico do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 24/06/2024 13:43 | Atualizado 24/06/2024 14:05

Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. O treinador não resistiu ao momento ruim no comando do Tricolor, que está na lanterna do Brasileirão, e teve sua saída sacramentada nesta segunda-feira (24) após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo (23). O auxiliar permanente Marcão estará à frente da equipe no jogo desta quinta-feira, contra o Vitória, no Maracanã. O técnico Fernando Diniz deixou o comando do Fluminense FC nesta segunda-feira.



Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito… pic.twitter.com/qzCMZr4QsB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 24, 2024 Rio -. O treinador não resistiu ao momento ruim no comando do Tricolor, que está na lanterna do Brasileirão, e teve sua saída sacramentada nesta segunda-feira (24) após a. O auxiliar permanente Marcão estará à frente da equipe no jogo desta quinta-feira, contra o Vitória, no Maracanã.

Diniz iniciou sua segunda passagem pelo Fluminense em abril de 2022. Em 145 jogos, entrou para a história do clube ao conquistar os títulos inéditos da Libertadores da América, no ano passado, e da Recopa, no início desta temporada. Também faturou o Campeonato Carioca em 2023.

Neste ano, Diniz não conseguiu fazer o time repetir o bom desempenho da última temporada. Foram 28 jogos em 2024, com 10 vitórias, oito empates e 11 derrotas. As atuações ruins e a péssima campanha no Brasileirão deixaram a permanência no cargo insustentável.

Fernando Diniz encerra sua passagem pelo Fluminense como o treinador mais longevo do clube no século XXI. Ele ficou 786 dias no cargo, superando Abel Braga, que treinou o Tricolor de junho de 2011 a 29 de julho de 2013.

Após a saída de Fernando Diniz, o Fluminense buscará outro treinador para tentar reagir rápido no Brasileirão. O clube tem apenas uma vitória no torneio e já ocupa a última colocação há duas rodadas, com 6 pontos.