Cuca, Felipão, Mano Menezes e Jorge Sampaoli estão livres no mercadoDivulgação

Publicado 24/06/2024 17:49

decidir pela saída de Fernando Diniz, demitido nesta segunda-feira (24), o Fluminense voltará suas atenções na busca por um novo treinador, que terá a missão de tirar o clube da lanterna e da zona de rebaixamento do Brasileirão. Para isso, o time tricolor tem algumas opções de nomes livres no mercado que podem interessar. O DIA listou alguns desses profissionais. Rio - Após, o Fluminense voltará suas atenções na busca por um novo treinador, que terá a missão de tirar o clube da lanterna e da zona de rebaixamento do Brasileirão. Para isso, o time tricolor tem algumas opções de nomes livres no mercado que podem interessar.listou alguns desses profissionais.

Cuca

Cuca deixou o comando do Athletico-PR Gustavo Oliveira/Athletico-PR O nome mais ventilado entre os torcedores do Fluminense é o de Cuca. Assim como Fernando Diniz, ele ficou desempregado nesta segunda-feira (24) ao deixar o Athletico-PR. No Furacão, disputou 22 jogos, com 14 vitórias, três empates e cinco derrotas, mas optou pela saída após os resultados ruins nas últimas rodadas do Brasileirão.

O treinador coleciona passagem marcante pelo Tricolor em 2009, quando livrou a equipe do rebaixamento mesmo após os matemáticos apontarem 99% de chance de queda.

Jair Ventura

Jair Ventura não é mais técnico do Atlético-GO Ingryd Oliveira/Atlético-GO Outro que também ficou livre no mercado recentemente é Jair Ventura. Velho conhecido do futebol carioca, onde iniciou sua carreira como treinador no Botafogo, em 2016, ele saiu do Atlético-GO de maneira surpreendente na última semana. Mesmo fora da zona de rebaixamento, o time goiano optou por buscar um novo técnico.

Felipão

Felipão Foto: Divulgação/Atético-MG Se quiser apostar na experiência, o Fluminense pode ter Luiz Felipe Scolari como opção. O técnico pentacampeão do mundo com a seleção brasileira foi demitido pelo Atlético-MG em março, às vésperas da final do Campeonato Mineiro. Desde então, está livre no mercado. No Galo, foram 41 partidas, com 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas

Mano Menezes

Mano Menezes está desempregado desde que deixou o Corinthians Rodrigo Coca / Agência Corinthians Quem também pode ser uma opção experiente é Mano Menezes. O técnico está desempregado desde que deixou o Corinthians, no início de fevereiro, após iniciar o Campeonato Paulista com quatro derrotas em cinco jogos e deixar a equipe em penúltimo lugar no estadual.

No futebol carioca, Mano não deixou boas lembranças. O treinador teve uma passagem ruim pelo Flamengo em 2013 e pediu para deixar o clube após 22 jogos alegando que não conseguiu implementar sua ideia de jogo. Foram nove vitórias, seis empates e sete derrotas.



Jorge Sampaoli

Flamengo viveu dias conturbados sob comando de Jorge Sampaoli Foto: AFP Um estrangeiro que pode despertar o interesse do Fluminense é Jorge Sampaoli. Velho conhecido do futebol brasileiro, o argentino já treinou Santos, Atlético-MG e Flamengo, que foi seu último clube. Porém, é conhecido por seu temperamento difícil e não deixou saudades nos times.

No Flamengo, Sampaoli ficou com o vice-campeonato da Copa do Brasil no ano passado. O único título do treinador no Brasil foi o Campeonato Mineiro de 2020, com o Galo.

Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo fez história no River Plate Divulgação O argentino Marcello Gallardo é mais um que está livre no mercado e pode ter seu nome levantado para treinar o Fluminense. Após uma passagem vitoriosa pelo River Plate, ele aceitou uma proposta para se aventurar no comando do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, mas durou pouco. Foram 30 jogos, com 14 vitórias, três empates e 13 derrotas. A demissão veio no mês passado.

Marcão apaga "incêndio" novamente

não tem pressa na busca pelo novo treinador e confia no trabalho do auxiliar permanente. Após a demissão de Fernando Diniz, Marcão será o responsável por comandar o Fluminense na partida contra o Vitória, na quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Maracanã. A diretoria tricolor