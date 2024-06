Fernando Diniz conquistou a Copa Libertadores em 2023, mas estava com desempenhos ruins nas últimas partidas - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 24/06/2024 14:55 | Atualizado 24/06/2024 14:57

"Obrigado por tudo, Diniz, você vai estar para sempre na história! Muito mais aliviado do que feliz, mas era extremamente necessário", afirmou um torcedor. Uma internauta sugeriu a possibilidade de essa não ser uma despedida, e sim um "até logo". "Ficará eternamente marcado na história desse clube! Todo sucesso do mundo na sua carreira e até breve", disse.

Em 2023, Diniz venceu a Copa Libertadores e um Campeonato Carioca, além da Recopa Sul-Americana de 2024.

Mesmo com o time jogando mal nas últimas partidas, alguns tricolores discordaram da decisão e eram a favor da permanência do campeão da América. "Conseguiram. Agora, que venha Felipão, Abel Braga, Joel Santana... Depois não reclamem", alertou um. "Bizarro, só no Brasil mesmo", comentou uma pessoa.

Outros apoiadores enxergaram que o grande problema está na direção do clube, que foi criticada. "Dá a cara, Mario Bittencourt [presidente do clube]. Planejamento horroroso, contratou mais velhos, trouxe um colombiano novo que nem joga, Marquinhos, a melhor contratação, sendo queimado na lateral", reclamou um internauta.

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Vitória nesta quinta-feira (27), às 19h, para enfrentar o Vitória no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar-técnico permanente Marcão será o comandante da equipe na partida.