Marcão vai comandar o Fluminense novamente - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 26/06/2024 09:54 | Atualizado 26/06/2024 10:07

Rio - O Fluminense aposta no bom aproveitamento como mandante nos últimos anos para se reerguer no Brasileirão. Dono de um dos melhores desempenhos com mando de campo nas últimas edições, o Tricolor não começou bem neste ano, mas tenta iniciar uma reação nesta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã, pela 12ª rodada.

O desempenho como mandante neste início de campeonato não foi bom. Em seis jogos, o Fluminense venceu apenas uma vez, empatou três e perdeu duas. A vitória sobre o Vasco, inclusive, é a única no Brasileirão. São quatro jogos consecutivos sem vitória dentro de casa, algo que não acontecia desde 2017, com Abel Braga (a pior marca na era dos pontos corridos).

Em 2017, o Fluminense chegou a ficar sete jogos sem vencer como mandante no Brasileirão. A sequência atual é de quatro jogos: empates com Atlético-MG e Juventude, e derrotas para Atlético-GO e Flamengo. O jogo contra o Vitória será o primeiro após a era Fernando Diniz, que foi demitido após o péssimo desempenho em 12 rodadas . O Tricolor é o lanterna e não vence há oito partidas.

O jogo contra o Vitória também é um confronto direto. O time baiano é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com nove pontos, enquanto o Fluminense é o lanterna, com seis. O Tricolor tem a oportunidade de igualar a pontuação e diminuir a diferença para os primeiros times fora da zona, mas terá que torcer por tropeços de Atlético-GO, Vasco, Cuiabá e Criciúma para se manter próximo.