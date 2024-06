Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Fernando Diniz não é mais técnico do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/06/2024 20:30

"Quem eu pedi enfaticamente para o Mário, disse: 'Faz todo o esforço possível. Não precisava ninguém, só o Luiz Henrique de volta'. O Mário fez de tudo para trazer o Luiz Henrique nas condições que o Fluminense têm. O Botafogo fez assim (Diniz estala os dedos) e depois de quatro, cinco dias e levou para ser mais um jogador do Botafogo. Ele não vai com o peso que teria aqui, para ser o cara da solução de muito problema", contou Diniz.

Outro atleta que o Diniz pediu foi Yerry Mina, do Cagliari (ITA). No entanto, os valores não permitiram que a negociação fosse para frente. Esta informação foi dada primeiro pelo "ge".

Agenda

O Fluminense volta a campo na quinta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Vitória no Maracanã. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor soma seis pontos e aparece na lanterna do campeonato.