David TeransMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 26/06/2024 15:54

No primeiro jogo sob o comando de Marcão, que deve ser o técnico até o fim do ano, o Fluminense pode ir a campo com novidades para enfrentar o Vitória, nesta quinta-feira (27), no Maracanã. De acordo com o jornalista Victor Lessa, a principal delas é o meia Terans, que treinou entre os titulares e deve ganhar uma chance de começar jogando.

No ataque, a tendência é que Keno volte ao time e comande o setor ofensivo ao lado de Germán Cano. Com isso, John Kennedy e Renato Augusto, titulares contra o Flamengo, voltam a ficar como opções no banco de reservas. Outras opções também foram testadas por Marcão durante a atividade.

Sem Lima, suspenso, Thiago Santos entra para fazer a zaga com Antônio Carlos e Martinelli volta a atuar como volante.

O provável time do Fluminense para enfrentar o Vitória tem Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Gabriel Pires e Ganso; Terans, Keno e Cano.

Atualmente, o Fluminense é o lanterna do Brasileirão, com apenas 6 pontos. O Tricolor soma apenas uma vitória em 11 jogos e igualou o pior início de campeonato de sua história.