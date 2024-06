Marcão vai comandar o Fluminense novamente - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcão vai comandar o Fluminense novamenteMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 27/06/2024 11:46

é a presença de Matheus Reis, de 17 anos.

O Fluminense busca a virada na temporada e no Brasileirão após a saída de Fernando Diniz e o técnico interino Marcão, que pode ficar até o fim do ano , terá o retorno de Marcelo, quer ficou fora das últimas duas partidas por dores musculares. Outra novidade na lista de relacionados para o confronto contra o Vitória, nesta quinta-feira (27) às 19h no Maracanã,

O jovem atacante de 17 anos foi integrado aos profissionais na semana passada, após chamar a atenção nas equipes sub-17 e sub-20, e pode estrear.

Em contrapartida, o Fluminense segue com muitos desfalques. Além de suspenso pela expulsão no Fla-Flu, Lima está com lesão na coxa esquerda e desfalcará o time nas próximas rodadas. Assim como Marquinhos e Manoel, ambos na coxa direita. E Felipe Melo segue fora devido a dores no joelho direito.



Já André continua realizando trabalhos de transição e por isso não retorna desta vez.

Leia mais: Marcão pede apoio da torcida

O Fluminense de Marcão, que precisa vencer para deixar a lanterna do Brasileirão, deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Gabriel Pires e Ganso; Terans, Keno e Cano.



Veja os relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Laterais: Calegari, Diogo Barbosa, Guga, Justen, Marcelo e Samuel Xavier;



Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Marlon e Thiago Santos;

Meio-campistas: Alexsander, David Terans, Gabriel Pires, Martinelli, Ganso e Renato Augusto;



Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, John Kennedy, Kauã Elias, Matheus Reis e Keno.