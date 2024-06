Thiago Silva em treinamento pelo Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Thiago Silva em treinamento pelo FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 27/06/2024 08:50

Rio - Principal reforço do Fluminense na temporada, Thiago Silva, de 39 anos, está mais próximo de fazer sua reestreia pelo Tricolor. No entanto, a duas semanas da sua possível volta, o veterano ainda não sabe com quem formará dupla titular no clube carioca na atual temporada.

Vivendo um momento muito difícil dentro de campo, que resultou inclusive na demissão de Fernando Diniz, o Fluminense vem alternando sua formação defensiva a cada jogo e os zagueiros que vem atuando não vem mostrando muita confiança de que merecem a titularidade.



Marlon Santos, Manoel, Antônio Carlos e Thiago Santos alternaram titularidade e reserva durante boa parte da temporada. Martinelli já foi escalado no setor de forma improvisada por Fernando Diniz. Felipe Melo, que completou 41 anos recentemente, é o atleta que demonstra mais regularidade, mas a questão física pode ser um problemas para sua escalação ao lado de Thiago.



Em meio a essa situação, o Fluminense avalia contratações. O ex-zagueiro do Flamengo, Samir, de 29 anos, que atua no Tigres, do México, foi procurado pelo Tricolor. A negociação não é fácil, mas a equipe carioca entende a necessidade de buscar mais um atleta para o setor. Além disso, Marlon vive seus últimos dias de contrato e pode deixar o clube carioca.



Após defender o Chelsea na última temporada europeia, Thiago Silva poderá ser inscrito para defender o Fluminense a partir do dia 10 de julho. A sua estreia ainda não foi definida. O Tricolor encara o Criciúma, neste dia, em Santa Catarina, e uma semana depois recebe o Athletico-PR, no Maracanã.