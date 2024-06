Petterson em ação pelas categorias de base do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Petterson em ação pelas categorias de base do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/06/2024 13:32

Flamengo acertou o empréstimo de mais um jogador das suas categorias de base. O atacante Petterson, de 20 anos, foi cedido ao Estrela Vermelha, de Portugal, com vínculo válido até o fim de junho de 2025. As informações foram dadas pelo portal "GE". Rio - Oacertou o empréstimo de mais um jogador das suas categorias de base. O atacante Petterson, de 20 anos, foi cedido ao Estrela Vermelha, de Portugal, com vínculo válido até o fim de junho de 2025. As informações foram dadas pelo portal "GE".

O contrato de Petterson com o Estrela Vermelha também conta com uma opção de compra ao final do empréstimo. Caso queira contar com o atacante em definitivo, o clube português deverá pagar 750 mil euros (R$ 4,4 milhões) ao Flamengo por 60% dos direitos econômicos do jogador.

o jogador foi afastado por indisciplina e não estava mais nos planos do Furacão. Com a camisa do time paranaense, jogou apenas 32 minutos e fez um gol.

Petterson estava emprestado ao Athletico-PR até o fim da temporada, com direitos econômicos fixados em três milhões de euros (R$ 16 milhões). Entretanto,Com a camisa do time paranaense, jogou apenas 32 minutos e fez um gol.

Fora dos planos do Flamengo e do Athletico-PR, restou Petterson procurar outro destino. O Rubro-Negro cooperou para evitar que o jogador ficasse treinando à parte até o término do vínculo e encontrou uma oportunidade de negociá-lo com o Estrela Amadora, de Portugal.