Vini Jr fez o segundo gol do Real Madrid na final da Liga dos Campeões para selar a conquista do troféu - Oscar del Pozo / AFP

Vini Jr fez o segundo gol do Real Madrid na final da Liga dos Campeões para selar a conquista do troféuOscar del Pozo / AFP

Publicado 27/06/2024 17:28

Rio - Ídolo do Flamengo , Diego Ribas enalteceu Vini Jr, do Real Madrid, e garantiu que está na torcida para que o camisa 7 leve a Bola de Ouro neste ano. Para ele, o atacante revelado no Ninho do Urubu também já tem totais condições de assumir o protagonismo na Seleção.

Leia mais: Rossi atinge maior marca de defesas em uma partida pelo Flamengo na temporada

"Ele merece a Bola de Ouro pelo que fez. Não só individualmente, mas também coletivamente. É um jogador pronto para liderar. Ele superou muitas dificuldades e brilhou. Está pronto para ser o líder da seleção brasileira, assumir essa responsabilidade", afirmou o ex-jogador em entrevista ao jornal espanhol 'As'.

Vini Jr foi um dos principais jogadores do Real Madrid na campanha do 15º título da Liga dos Campeões. Ele foi, inclusive, o responsável por marcar o segundo gol do clube merengue na final contra o Borussia Dortmund e selar o placar em 2 a 0.

Na seleção brasileira, o camisa 7 ainda tenta se consolidar para se tornar, de fato, o grande protagonista na ausência de Neymar. Porém, quando o craque retornar aos gramados, Diego Ribas acredita que o Brasil será imparável. "Jogadores bons ajudam uns aos outros", disse.

Leia mais: Flamengo teme desvalorização maior de Matheus Gonçalves

Atualmente, o atacante do Real Madrid está com a Seleção nos Estados Unidos para a disputa da Copa América. O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (28), às 22h (de Brasília), contra o Paraguai. Na estreia, o time comandado por Dorival Júnior decepcionou e empatou sem gols com a Costa Rica.