Rossi foi o grande destaque e evitou resultado pior do Flamengo contra o Juventude - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 27/06/2024 11:26

o goleiro atingiu a maior marca de defesas em uma única partida na Rio - Rossi vive uma temporada especial com a camisa do Flamengo. Recordista de mais minutos sem ser vazado,em uma única partida na derrota diante do Juventude , nesta quarta-feira (26), em Caxias do Sul, pela 12ª rodada do Brasileirão. Em meio a frustração pelo resultado, a atuação do argentino foi a única boa notícia para os rubro-negros.

O argentino, de 28 anos, fez sete defesas contra o Juventude (a maior marca da temporada), superando as seis realizadas na vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, e na derrota por 2 a 1 para o Bolívar, na altitude da Bolívia, pela Libertadores. Foram cinco defesas dentro da área e pelo menos quatro delas foram consideradas difíceis.

Rossi tem uma média de 2.3 defesas por jogo no Brasileirão. Em 12 partidas, o argentino fez 28 defesas e sofreu 11 gols, tendo uma média inferior a um gol por jogo (0.9). De acordo com o "SofaScore", plataforma especializada em estatísticas, o goleiro recebeu nota 8.6 na derrota diante do Juventude (o maior índice pelo Flamengo nesta temporada).

Jogos com mais defesas:



1º - Juventude 2 x 1 Flamengo (Brasileirão): 7 defesas

2º - Nova Iguaçu 0 x 3 Flamengo (Carioca): 6 defesas

2º - Bolívar 2 x 1 Flamengo (Libertadores): 6 defesas

3º - Palestino 1 x 0 Flamengo (Libertadores): 4 defesas

3º - Flamengo 2 x 1 Grêmio (Brasileirão): 4 defesas

Apesar da derrota, o Flamengo se manteve na liderança com 24 pontos, mas viu o Bahia encostar e igualar a pontuação, além do Botafogo e Palmeiras com 23, cada. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (30), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.