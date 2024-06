Léo Ortiz, do Flamengo, em ação no duelo com o Juventude - Luiz Erbes/Agif/Estadão Conteúdo

Publicado 26/06/2024 21:55

Chegou ao fim a série invicta de nove jogos do Flamengo. Em uma noite muito ruim no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, o Rubro-Negro até começou bem, abriu o placar diante do Juventude, mas sofreu com a bola aérea defensiva e levou a virada no fim do segundo tempo, perdendo pelo placar de 2 a 1 em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Pedro marcou para o Rubro-Negro, enquanto Lucas Barbosa e Luis Mandaca garantiram o resultado para os donos da casa.

Com o resultado, o Rubro-Negro estacionou nos 24 pontos e aguarda o desfecho da rodada, podendo parar na terceira colocação. O próximo compromisso será no domingo (30), às 18h30, contra o Cruzeiro, no Maracanã.



O jogo

Em ótima fase na temporada e conseguindo manter o alto nível mesmo recheado de desfalques por conta da Copa América, Tite ainda teve de driblar outras ausências importantes por problemas físicos, como as de Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Em um cenário geral, não foi um dia inspirado do então líder.



A primeira etapa começou com muito estudo de ambos os lados. O Flamengo, na casa dos 10 minutos, começou a sentir o duelo e ter a posse de bola, e chegou ao primeiro gol desta forma. De pé em pé, Luiz Araújo recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Pedro, sozinho na pequena área, abrir o placar aos 18 minutos com finalização de peito.



O Rubro-Negro parecia ter o jogo controlado, valorizou a posse de bola, mas uma falta desnecessária de Léo Pereira perto da marca de escanteio pela direita puniu a equipe na jogada aérea. Nenê cobrou na área, Lucas Barbosa antecipou a marcação de Ayrton Lucas e deixou tudo igual aos 25.

Fragilidade

Os donos da casa voltaram melhores para a segunda metade do confronto. Logo nas primeiras movimentações, o goleiro Rossi salvou o Flamengo de levar a virada operando um milagre após cabeceio de Erick dentro da pequena área. Na fase de construção, Tite viu seu time ter alguns lampejos - como a bela jogada de Pedro para Luiz Araújo, que perdeu já livre de marcação.



Muito corajoso no Alfredo Jaconi, o Juventude se lançou ao campo de ataque e tomou conta do jogo. A equipe rubro-negra, dependente de lances individuais no terço final com Pedro, perdeu rumo e não conseguiu lidar com a imposição dos gaúchos. Rossi fez outras grandes intervenções e foi o nome do Fla na Serra Gaúcha. O melhor em campo em uma noite marcada por um conjunto ruim.



Mesmo com todo o esforço do goleiro argentino, a pressão do Juventude surtiu efeito. Depois de muito tentar, aos 42 minutos, novamente pelo jogo aéreo, os gaúchos encontraram a virada com Luis Mandaca, que aproveitou desviou na primeira trave após cobrança de escanteio e completou na segunda trave. Números finais no Rio Grande do Sul.



Ficha técnica



Juventude 2 x 1 Flamengo



Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 26/6 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Trombeta



Gols: Lucas Barbosa 25'/1ºT e Luis Mandaca 41'/2ºT (JUV); Pedro 18'/1ºT (FLA)



Cartões amarelos: Alan Ruschel (JUV); Gerson (FLA)



JUVENTUDE: Mateus Claus; João Lucas (Ewerthon), Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Luís Oyama) e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa, Erick (Luis Mandaca) e Gabriel Taliari (Gilberto). Técnico: Roger Machado.



FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz (Evertton Araújo), Victor Hugo (Gabigol) e Gerson (David Luiz); Lorran (Allan), Luiz Araújo e Pedro (Carlinhos). Técnico: Tite.