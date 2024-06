Rossi foi o grande destaque e evitou resultado pior do Flamengo contra o Juventude - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/06/2024 23:01

Em uma noite tão ruim do Flamengo na derrota fora de casa por 2 a 1 para o Juventude , pela 12ª rodada do Brasileirão, o goleiro Rossi conseguiu deixar o campo como o grande destaque do duelo. Autor de grandes defesas que postergaram a virada da equipe gaúcha no Alfredo Jaconi, o goleiro Rossi lamentou o resultado e reclamou do gramado em entrevista após o duelo.

"Acho que hoje o jogo foi um pouco pesado para nós, o campo, o gramado estava um pouco alto também, impediu um pouco os nossos jogos rápidos, as bolas mais rápidas", disse, ao "Premiere".

Rossi, que também destacou a boa partida do Papo principalmente na segunda etapa, já virou a chave e pediu foco para o compromisso de domingo (30), contra o Cruzeiro, no Maracanã.

"Agora olhar para frente e pensar no jogo do domingo, a gente tem essa sorte de ter um jogo rápido, então aí para já mudar o chip da cabeça para pensar no jogo do domingo.