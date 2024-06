Gerson em ação na derrota do Flamengo para o Juventude pelo Brasileirão - Marcelo Cortes/Flamengo

Gerson em ação na derrota do Flamengo para o Juventude pelo BrasileirãoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/06/2024 22:34

Na noite desta quarta-feira (26), o Flamengo perdeu de virada para o Juventude pelo placar de 2 a 1 , no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e perdeu a invencibilidade que já durava nove jogos. Pedro abriu o placar, mas a equipe gaúcha virou com gols de Lucas Barbosa e Luis Mandaca - este aos 42 minutos do segundo tempo. Confira os melhores momentos da partida:





A equipe comandada pelo técnico Tite volta a campo no próximo domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Cruzeiro. O jogo será válido pela 13ª rodada do Brasileirão.