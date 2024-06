Tite, técnico do Flamengo, na partida contra o Juventude - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/06/2024 23:16

Repleto de desfalques no grupo, o técnico Tite assistiu à beira do gramado um Flamengo pobre tecnicamente e que não foi capaz de segurar a força do Juventude na segunda etapa, perdendo por 2 a 1 no Alfredo Jaconi nesta quarta-feira (26) . Em entrevista coletiva após o duelo pela 12ª rodada do Brasileirão, o treinador disse que o jogo foi equilibrado e valorizou as atuações dos goleiros.

"Tiveram alternâncias e momentos de domínio e oportunidades vivas de gols, com os goleiros participando. Lembro de três defesas bastante efetivas de cada goleiro em oportunidades claras", iniciou Tite.

Os dois gols da equipe gaúcha, que saiu atrás do marcador, aconteceram em jogadas pelo alto - primeiro com Lucas Barbosa e depois com Luis Mandaca, já no fim do duelo. Tite reconheceu o bom trabalho do Papo, mandante, e elogiou o trabalho do técnico Roger Machado.

"O Juventude é muito bem treinada, o Roger é um grande treinador e soube fazer as modificações para gerar intensidade. Teve a felicidade na bola parada de dois grandes batedores, eles têm bons cabeceadores. Assim como em outros momentos nos beneficiou, também temos que reconhecer", disse.

"Tem méritos o adversário, o Roger é muito bom treinador. Tem bola parada, tem organização, tem os blocos. Tenho um carinho por ele por ter sido meu atleta, mas independentemente disso ele está fazendo um grande trabalho. Tem méritos do outro lado, e a gente tem que reconhecer", completou.

A equipe comandada pelo técnico Tite volta a campo no próximo domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Cruzeiro. O jogo será válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

Confira outras respostas de Tite:

Alterações

"As opções táticas são de jogadores que estão treinando e têm rotina. O Lorran tem jogado. Agora faço um adendo: o Victor tem jogado muitas vezes nesse setor. Se você fizer uma retrospectiva de quantas partidas ele entrou nesse setor, você vai ver que ele está entrando ali, não é improviso. Se você olhar o passado dele dentro do próprio Flamengo, ele faz funções parecidas. Fizemos três jogos em seis dias, há o desgaste. Tivemos que fazer bastante modificações, inclusive para alavancar uma intensidade física da equipe"

Gabigol novamente no banco

"Assim como foi ao longo da temporada, é dia a dia, jogo a jogo, trabalho a trabalho. As oportunidades dele entrar junto (com Pedro), por vezes como 9. As possibilidades são reais (de ganhar mais espaço)."

Dificuldades no estádio do Juventude

"Houve momentos de domínio e controle das duas equipes. O Juventude tem a qualidade técnica e tem um grande treinador. Tem um grande trabalho. Sobre voltar a Caxias, eu externei: eu sou um cara abençoado, sou filho da terra. Trabalhei no Juventude como atleta e como técnico. Tem toda uma história. Tenho uma esposa aqui. Tenho todos os títulos que um técnico pode sonhar na carreira. Sou o último campeão mundial. Se eu reclamar de alguma coisa, Papai do Céu vai olhar e falar menos, menos'".