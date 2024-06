Thiago Heleno abordou saída de Cuca - José Tramontin/ Athletico-PR

Publicado 27/06/2024 09:22

Minas Gerais - Um dos principais líderes do elenco do Athletico-PR, o zagueiro Thiago Heleno resolveu abordar a saída de Cuca no comando do Furacão. O treinador e o presidente Mario Celso Petraglia se envolveram em uma polêmica após o pedido de demissão do técnico. O veterano defensor também negou ter se envolvido em uma discussão com o gerente desportivo do Furacão, Paulo Miranda.

"Eu tentei ajudá-lo (Cuca) muito aqui dentro, vários atletas já abandonando o barco por conta da direção dele, e eu como líder fui dando força, trazendo a rapaziada. Tem mais coisa por trás, então não cabe ao Thiago ficar falando. A verdade é que, quando a gente mais precisou, ele pulou do barco. Não teve briga nenhuma no vestiário, fomos pegos de surpresa no dia seguinte. Ainda mais com o Paulo Miranda, que é meu amigo pessoal, de longa data. Não teve nada. Ele foi xingado, não gostou, se sentiu mal e pediu para sair", afirmou.



Sem Cuca, o Athletico-PR deu continuidade a sua sequência negativa nos últimos jogos e foi derrotado pelo Cruzeiro. O Furacão teve Fernando Diniz como alvo principal nos último dias, porém, o ex-treinador do Fluminense não deverá assumir um clube nas próximas semanas.



"Temos que encerrar esse assunto, já passamos por momentos muito difíceis aqui, brigando contra rebaixamento, e nunca abandonei o barco. Ele não quis ficar, é página virada", finalizou.



Com passagens por Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras, Thiago Heleno, de 35 anos, defende o Athletico-PR desde 2017. Pelo Furacão, o zagueiro conquistou duas Sul-Americanas, uma Copa do Brasil e quatro Campeonatos Paranaenses.