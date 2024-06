Neymar surgiu vestindo a camisa do Santos - Reprodução

Publicado 26/06/2024 19:29

marcar presença em um jogo no Maracanã, Neymar apareceu vestindo a camisa do Santos nesta quarta-feira (26). O atacante publicou uma foto nas redes sociais descendo de seu jato com uma peça especial do Peixe, feita em parceria com a banda Charlie Brown Jr, que conta com apenas 1.992 unidades. Rio - Dias após protagonizar um "namoro" com o Flamengo, com direito anesta quarta-feira (26). O atacante publicou uma foto nas redes sociais descendo de seu jato com uma peça especial do Peixe, feita em parceria com a banda Charlie Brown Jr, que conta com apenas 1.992 unidades.

"Naipe de artista, pique de jogador", escreveu o camisa 10 na legenda, em referência a letra da música "Estilo Cachorro", do grupo Racionais Mc's.

admitindo que tem o desejo de jogar no Rubro-Negro, o atacante deixou claro que o Peixe é o clube do seu coração. Neymar nunca escondeu seu carinho pelo Santos, clube que o revelou. No último dia 13, ao assistir o jogo do Flamengo com o Grêmio, mesmo, o atacante

"Sempre falei isso (que quero jogar no Flamengo). Óbvio que o Flamengo é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo. Óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui", declarou.

Apesar da euforia dos torcedores do Flamengo e Santos, não existe chance de Neymar voltar ao Brasil neste momento. O camisa 10 tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025.