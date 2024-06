Comemoração dos jogadores da Geórgia - Ina Fassbender / AFP

Publicado 26/06/2024 18:01

Alemanha - Estreante na Eurocopa, a Geórgia garantiu vaga nas oitavas de final do torneio ao vencer a já classificada seleção de Portugal por 2 a 0, nesta quarta-feira (26), pela última rodada do Grupo F. No jogo que aconteceu em paralelo, a Turquia bateu a República Tcheca por 2 a 1 e também avançou ao mata-mata. Com o resultado, os tchecos se despediram do torneio.

O Grupo F terminou da seguinte forma:

1 - Portugal (seis pontos)

2 - Turquia (seis pontos)

3 - Geórgia (quatro pontos)

4 - República Tcheca (um ponto)

Festa dos jogadores da Turquia após o primeiro gol Gabriel Bouys / AFP

Nas oitavas de final da Euro 2024, Portugal enfrentará a Eslovênia. Já a Turquia medirá forças contra a Áustria. A Geórgia, por sua vez, encara a Espanha.