Artur Jorge celebrando vitória do Botafogo pelo Brasileirão Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/06/2024 22:22

Rio - O Botafogo fez valer o mando de campo e bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 pela 12ª rodada do Brasileirão , confirmando sua presença no G-4. Após a partida, o técnico português Artur Jorge analisou a atuação da equipe, que vinha de dois tropeços, e elogiou Eduardo, autor dos dois gols do Alvinegro.

"A importância de hoje tem muito a ver com aquilo que foi a vitória. Os três pontos que buscamos desde o início e soubemos conquistar. Um jogo muito difícil, frente a um rival de muita qualidade. Jogo muito equilibrado nas duas partes. Tivemos na frente dois homens muito importantes para nós, Eduardo e Tiquinho, que tem muita qualidade e trabalharam muito para a equipe. Destaque naturalmente par ao Carlos Eduardo que faz os dois gols e um jogo pleno dentro daquilo que pedimos hoje", iniciou Artur Jorge.

O resultado ganhou outro destaque quando o primeiro turno ultrapassa sua metade. A vitória do Glorioso foi a primeira sob o comando de Artur Jorge em que a equipe consegue uma virada.

"Tem a ver com uma equipe que não desiste. Contratempos surgem durante a partida. Gostamos de ficar em vantagem durante os jogos, mas sabemos que nem sempre é possível porque há o rival do outro lado. Sofremos um gol muito cedo, ainda aos 10 minutos. A equipe manteve a sanidade, mas também a ambição. Estamos muito satisfeitos com isso", destacou.

Os dois tentos anotados no Nilton Santos fizeram valer um entrosamento importante no Botafogo. Em ambos, Tiquinho Soares apareceu na função de pivô e escorou para Eduardo finalizar. O meia-atacante foi muito elogiado durante a entrevista coletiva.

"A qualidade dele (Eduardo) não se resumo ao que fez hoje e aos gols conseguidos. Não podemos falar de um início de temporada abaixo porque é um jogador que esteve lesionado. Infelizmente não pudemos contar com ele em outros jogos. Tem sido assim nessa temporada desde que iniciamos, tentar potencializar quem está disponível. Foi isso que conseguimos fazer."

Veja outros tópicos abordados por Artur Jorge

Marçal de zagueiro no segundo tempo

"Quando falo em compromisso e atitude, são esses pequenos exemplos. Hoje o Marçal jogou em uma posição nova para ele, quando jogou na zaga foi mais como um terceiro zagueiro. Como segundo, não creio que tenha feito mais do que um jogo sequer. Eu sabia que precisávamos arriscar. Perdemos o Bastos por lesão. Então coloquei o Cuiabano e o Marçal por dentro. É um jogador que tem experiência o suficiente para não se assustar com essas mudanças de posição. É importante essa disponibilidade dos atletas."

Janela de transferências

"Não tem ansiedade. Sabemos o que estamos fazendo, o que temos que fazer para acrescentar à equipe."

Topo da tabela equilibrado

"Depende muito do que vamos conseguir acrescentar. Dessas seis, sete ou oito equipes do topo, a capacidade de buscar reforços é muito diferente. Vamos tentar ser muito incisivos naquilo que vamos buscar. Vamos tentar buscar alguns jogadores que venham acrescentar à equipe. Estamos alinhados todo o staff naquilo que são os objetivos e naquilo que queremos para o restante da temporada do Botafogo."

DNA de Artur Jorge?

"Tem o DNA do Artur hoje quando ganhamos, tem também quando perdemos em Criciúma. O caminho que fazemos há algum tempo é muito fácil de identificar. Aquilo que é a minha equipe, o meu Botafogo. É nesse sentido que trabalhamos diariamente, para buscar uma rotina, uma identidade que é nossa. Não há Botafogo de um treinador, há de um grupo de pessoas que trabalha diariamente para tudo acontecer. É um Botafogo de muito gente que quer ser vencedor e ganhador."

Ausência de Júnior Santos

"O contexto é de buscar soluções. Obviamente eu gostaria de ter todo mundo disponível. Sabemos que é difícil ter esse contexto. Tudo isso faz com que aconteça um desgaste e nem sempre a equipe vai estar no melhor. Aquilo que tivemos foi um grupo de jogadores que se entregou de corpo e alma, foi competente e conquistou a vitória por aquilo que entregou nos 90 minutos."