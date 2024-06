Lyanco durante jogo do Southampton - Matt Watson/Southampton

Lyanco durante jogo do SouthamptonMatt Watson/Southampton

Publicado 26/06/2024 16:32 | Atualizado 26/06/2024 16:32

Botafogo mira a contratação do zagueiro Lyanco, do Southampton. Entretanto, o Alvinegro tem a concorrência do Atlético-MG, e uma disputa nos bastidores foi travada para tentar acertar a chegada do defensor de 27 anos. As informações são do "Uol". Rio - Em busca de nomes para compor a defesa, omira a contratação do zagueiro Lyanco, do Southampton. Entretanto, o Alvinegro tem a concorrência do Atlético-MG, e uma disputa nos bastidores foi travada para tentar acertar a chegada do defensor de 27 anos. As informações são do "Uol".

O Botafogo e o Atlético-MG já entregaram suas propostas ao Southampton, com quem Lyanco tem vínculo até 2025. A decisão agora cabe ao zagueiro, que deseja um contrato de, pelo menos, quatro anos. A negociação envolvendo o defensor pode chegar na casa dos 5 milhões de euros (R$ 29 milhões, na cotação atual).

Revelado pelo São Paulo, Lyanco tem passagens pelo Botafogo nas categorias de base. Ele defendeu o Alvinegro até sub-17, antes de se transferir para o Tricolor Paulista.

Desde 2017, Lyanco atua fora do Brasil. Ele disputou quatro temporadas no futebol italiano, defendendo as camisas de Torino e Bologna, antes de se transferir ao Southampton, em 2021. Lá, ele fez 49 partidas, um gol e duas assistências.

O zagueiro vê um retorno ao futebol brasileiro com bons olhos, principalmente por enxergar a possibilidade de se aproximar a Seleção. Sem espaço no clube inglês, Lyanco foi emprestado ao Al-Gharafa, do Catar, na última temporada, onde balançou as redes duas vezes em 16 jogos.