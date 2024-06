Eduardo Sasha será um dos desfalques do técnico Pedro Caixinha para o duelo com o Botafogo - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Eduardo Sasha será um dos desfalques do técnico Pedro Caixinha para o duelo com o BotafogoAri Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 26/06/2024 14:32

Rio - Adversário do Botafogo nesta quarta (26), o Red Bull Bragantino perdeu dois jogadores titulares para o duelo. O goleiro Cleiton, com uma virose, e o atacante Eduardo Sasha, com dores no pé direito, sequer viajaram para o Rio de Janeiro.

Outro desfalque do clube paulista é o volante Matheus Fernandes. O atleta, de acordo com o "ge", segue fora de ação por dores na coxa direita. Além deles, o lateral Hurtado, que está com o Equador na Copa América, e o atacante Mosquera, suspenso, são outras ausências confirmadas no time de Pedro Caixinha para o confronto com o Glorioso.



Portanto, a tendência é que o goleiro Lucão, ex-Vasco, e o uruguaio Thiago Borbas sejam os substitutos de Cleiton e Sasha.

A bola rola para Botafogo e Red Bull Bragantino às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A partida é valida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.