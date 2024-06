Allan, reforço do Botafogo, realizou trabalho físico acompanhado de personal trainer durante as férias - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/06/2024 11:35

Rio - O Botafogo está próximo de anunciar mais dois reforços. O volante Allan e o atacante Igor Jesus se apresentaram nesta quarta-feira (26), no CT do Espaço Lonier, para realizar exames. Os atletas assinaram pré-contrato no início do ano e estavam de férias no Brasil após o fim da temporada no exterior.

Os jogadores serão integrados ao elenco nos próximos dias. Revelado no Vasco, Allan estava no Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e volta ao Brasil depois de 12 anos. O volante, de 33 anos, também teve passagens por Udinese e Napoli, da Itália, além do Everton, da Inglaterra.

Já Igor Jesus, de 23 anos, estava no Shabab Al-Ahli, também dos Emirados Árabes Unidos. Revelado no Coritiba, o atacante fez 17 gols e deu quatro assistências em 25 partidas na última temporada. O Botafogo é o terceiro clube da sua carreira. Ele retorna ao Brasil após quatro anos no exterior.

Allan e Igor Jesus terão o contrato validado com o Botafogo a partir do dia 1º de julho. Entretanto, eles só poderão estrear após a regularização e abertura da janela de transferências do futebol brasileiro, no dia 10 do mesmo mês.