Eduardo e Tiquinho Soares se abraçam após gol do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/06/2024 21:41

Rio - A vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1 , nesta quarta-feira (24), contou com a assinatura de Eduardo e Tiquinho Soares. O Glorioso saiu atrás no placar, mas construiu a virada com o brilho da dupla: o centroavante serviu duas vezes o meio-campista, que anotou os golaços para selar a virada alvinegra no Estádio Nilton Santos.

"Primeiro parabenizar o grupo pelos três pontos. Foi um jogo difícil, contra um adversário de alto nível. Edu e eu nos conhecemos bem. A gente tenta se entrosar ao máximo, conversar fora de campo também. Graças a Deus, hoje, fomos felizes", disse Tiquinho Soares, ao Premiere.

O primeiro gol veio aos 21 minutos da etapa inicial. Dentro da área, Tiquinho tocou para Eduardo, que abriu espaço e acertou um bonito chute de perna direita para balançar as redes. O segundo aconteceu aos sete da etapa complementar. O centroavante tocou e fez a parede para o meia, que finalizou com estilo de perna esquerda e deu números finais ao confronto.

"A gente tem essa sintonia mesmo. Gosto de jogar com ele, jogador faz bem a parede, inteligente. Então, não tem nem o que falar dele como jogador e como pessoa. Temos essa parceria fora de campo também. Que continue dando frutos para o Botafogo", destacou Eduardo.

Eduardo e Tiquinho comemoram gol pelo Botafogo em 2023 Vitor Silva/Botafogo F.R.

Superação

Tiquinho, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, perdeu o pai neste mês (junho). Com isso, perdeu treinos e os jogos contra Grêmio e Athletico. Ele voltou no último fim de semana, diante do Criciúma.

"Estão sendo dias difíceis, todo mundo sabe, mas é glorificar a Deus por tudo, Ele sabe de todas as coisas. Tenho certeza que meu pai está feliz. Ele que me motivou a voltar para o Brasil, ir para o Botafogo Essa vitória é para ele. Estou retomando minha parte física também", contou Tiquinho.

"O jogo contra o Criciúma treinei uma ou duas vezes na semana. Estou retomando minha parte física, minha confiança também. Agradecer meus companheiros por tudo e seguimos juntos", completou.

Eduardo também chegou a lidar com problemas físicos na temporada e ainda não engrenou na temporada. Na noite desta quarta, porém, teve uma atuação de destaque, como em 2022 e 2023.



"Nem as críticas, nem os elogios me tiram do meu propósito. Tenho feito meu trabalho sempre. Às vezes as coisas não saem como queremos, mas estamos sempre trabalhando, sempre dando a cara para fazer o melhor para o Botafogo. Só agradecer a todos mesmo".