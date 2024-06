Mama Baldé defende o Lyon - Divulgação / Lyon

Publicado 26/06/2024 08:47

Rio - Em busca de reforçar o elenco do Botafogo para o segundo semestre, o empresário John Textor tentou viabilizar o empréstimo do atacante Mama Baldé, de 28 anos, do Lyon, para o clube carioca. No entanto, o atleta, que nasceu em Guiné-Bissau, deseja seguir no futebol europeu. As informações são do portal "GE".

John Textor é acionista majoritário dos dois clubes e também administra parte das ações do Crystal Palace, da Inglaterra. Alguns negócios já foram feitos entre Lyon e Botafogo. Adryelson e Lucas Perri deixaram o clube carioca rumo à França, enquanto, Jeffinho já foi vendido ao clube francês e agora foi emprestado ao Alvinegro.



O desejo de John Textor por colocar Mama Baldé no Botafogo seria porque o norte-americano acredita que as duas partes sairiam ganhando com o negócio. O atacante por falar português se adaptaria mais fácil ao Alvinegro e o clube carioca ganharia um reforço importante para o setor.



Formado nas categorias de base do Sporting, de Portugal, Mama Baldé atua no futebol francês desde 2019. Ele passou por Dijon e Troyes antes de chegar ao Lyon na temporada passada. No total, o atacante atuou em 23 jogos, fez dois gols e deu três assistências pelo clube de Textor.