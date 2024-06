Hulk fica indignado com a expulsão por dois amarelos por reclamação, em Atlético-MG 0x4 Palmeiras - Reprodução/Premiere

Publicado 26/06/2024 18:59

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) intimou o árbitro Rodrigo José Pereira a explicar a aplicação de dois cartões amarelos que culminaram na expulsão do atacante Hulk, no jogo entre Atlético-MG e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, que termino com a vitória por 4 a 0 do clube paulista no dia 17/6. A CBF, com sua Comissão de Arbitragem, também terá de prestar esclarecimentos sobre a conduta.

A diretoria do Galo entrou com Notícia de Infração na Procuradoria do STJD, alegando que Rodrigo José Pereira "cometeu uma sequência estarrecedora de equívocos ao aplicar dois cartões amarelos ao atleta Hulk". As informações são da "Itatiaia".

destacada pelo empresário John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo O clube mineiro afirma que o jogador foi respeitoso nos protestos - o árbitro contestou e relatou em súmula . A situação chegou a ser, acionista majoritário da SAF do Botafogo

O lance em questão aconteceu aos 31 minutos da primeira etapa, quando o Palmeiras já vencia por 1 a 0. Hulk dividiu bola com Zé Rafael e Murilo no meio do gramado e a falta foi marcada para o Atlético. O jogador ex-seleção brasileira se levantou, falou com o árbitro, recebeu o amarelo, contestou e foi expulso logo em seguida.