Arana foi titular da Seleção no empate por 0 a 0 com a Costa Rica, na última segunda (24) - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/06/2024 18:43 | Atualizado 26/06/2024 18:46

"Na verdade, o tom foi por causa do estádio, com muitos falando ali. Em nenhum momento ele foi desrespeitoso, quis proteger o grupo, por ser o capitão. Danilo nos transmite isso no vestiário também, é um líder. Foi na base de proteger e dar uma explicação ao torcedor, o tom mais alto foi pelo estádio, por muitas pessoas estarem ali. Assim que eu observei. Ele não comentou nada no vestiário, mas a gente conhece ele bem e sabe que foi para proteger", explicou Arana.

Além disso, Arana admitiu que os atletas da Seleção ficaram incomodados com o resultado na estreia pela competição continental. Segundo o jogador, o Brasil "sempre tem que entrar em campo pra vencer".

"Quando você veste a camisa da Seleção, representa a Seleção, sempre entra em campo para vencer. E não foi diferente contra a Costa Rica. Claro que ficamos incomodados com o resultado, é trabalhar para ver o que melhorar. A Seleção sempre tem que entrar em campo para vencer, respeitando os adversários", disse.

As atuações decepcionantes do Brasil em amistosos pré-Copa América, além da estreia no torneio, geraram críticas por parte de torcedores, que, de acordo com o camisa 16, fortalecem a equipe em busca de resultados melhores.



"A gente está acostumado, quando o resultado esperado não vem é normal que apareçam as críticas, mas a cabeça está boa, todo mundo focado, querendo vencer. Esse é nosso objetivo. Normal que venham as críticas, isso nos fortalece e faz com que trabalhe cada vez mais para buscar os objetivos", ponderou.

Confira outras respostas de Arana

Campo pequeno



"Foi muito falado dessa dificuldade. Existe, mas não vou ficar batendo nessa tecla. A gente tem que se acostumar, é o que tem, é o que a gente vai enfrentar. Claro que favorece ao time que vem na proposta como veio a Costa Rica. Mas a gente tem que passar por cima da dificuldade."

Substituição de Vini Jr



"Eu estou ali no jogo, então a cabeça está a mil. Nem passa pela minha cabeça as substituições. O Dorival pode responder melhor, ele sabe o que está fazendo. Ele achou que era melhor para o time, dentro de campo. Todos os jogadores têm muita qualidade. E estão querendo ajudar. Foi isso o que aconteceu. Página virada. Já foi falado do campo, do resultado, nosso foco é o Paraguai e a gente tem que vencer."

Presença de Neymar no jogo

"Passar para o torcedor que, para quem tá vestindo essa camisa, é um sonho. Até o Ney postou. Gostei muito do texto que ele postou. Tenho certeza que muitas pessoas sonharam de estar aqui. Que eles nos apoiem. O torcedor é um combustível a mais. Eu ficava na rua vendo jogo da seleção com meus amigos. Diminuiu um pouco, mas a gente está aqui para resgatar esse movimento. No hotel, tá lotado. Vai treinar, muitas pessoas querendo foto. Não minha, mas do Vini, do Rodrygo, desses caras (risos). Existe muito carinho ainda. A gente está aqui para regatar o amor do brasileiro pelo futebol."

Calor

"Realmente muito quente. Quando sai do avião, eu estava todo agasalhado porque é muito frio, vem aquele mormaço. Muito calor. Mas a gente segue as recomendações da nutrição, preparadores físicos, para se hidratar bastante. Isso é muito importante. Em BH faz muito calor, estou acostumado. É procurar se hidratar para que a gente não passe tanta dificuldade."