Após rápido desentendimento em campo, Mbappé e Lewandowski se cumprimentam no fim - Ina Fassbender / AFP

Publicado 26/06/2024 16:25

Mbappé e Lewandowski se desentenderam durante Dois dos principais jogadores do futebol mundial nos últimos anos,durante o empate em 1 a 1 entre França e Polônia , terça-feira (25), pela Eurocopa. A rádio RMC flagrou o momento em que o francês xinga o polonês.

"Filho da p...", disse Mbappé, que tirou a máscara para xingar



A confusão entre os dois aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo, após Lewandowski disputar uma bola e abrir o braço e encostar no nariz fraturado de Mbappé, que disputou a partida com uma máscara de proteção.



Apesar da briga em campo, os dois atacantes, autores dos gols de pêenalti de suas seleções, cumprimentaram-se ao fim da partida.