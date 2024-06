Jogadores da Áustria celebram grande campanha no Grupo D da Eurocopa - John MacDougall / AFP

Grandes favoritas no Grupo D da Eurocopa, França e Holanda se classificaram para as oitavas de final, mas sem mostrar bom futebol, foram surpreendidas pela Áustria, que terminou em primeiro lugar. Na última rodada, os austríacos venceram os holandeses por 3 a 2 e contaram com o tropeço dos franceses, que empataram em 1 a 1 com a eliminada Polônia.

Mbappé marca para a França

o atacante cobrando pênalti, já no segundo tempo. Mas em nova penalidade, Lewandowski empatou. Com Mbappé de volta e usando máscara para proteger o nariz quebrado , a França pressionou e chegou a abrir o placar com, já no segundo tempo. Mas em nova penalidade,

O atacante polonês foi titular pela primeira vez na competição, recuperado de lesão, e chegou a perder a cobrança, mas a arbitragem marcou infração do goleiro francês e mandou voltar.



Com o resultado, a França terminou em segundo lugar do grupo D, com cinco pontos, enquanto a Polônia ficou com apenas um.



Áustria surpreende na Eurocopa

No outro jogo do grupo, a Áustria, que já havia complicado aos franceses na estreia, voltou a mostrar bom futebol para derrotar com propriedade a Holanda. Os austríacos estiveram à frente do placar a partir dos seis minutos, com um gol contra de Malen.



Os holandeses empataram com Gakpo, mas a Áustria voltou a marcar com Schimid e não se abalou quando Depay empatou novamente, marcando o terceiro cinco minutos depois, com Sabitzer. A vitória deixou a surpresa da Eurocopa com seis pontos e em primeiro lugar.



Com o resultado, a Holanda ficou com quatro pontos, mas se garantiu nas oitavas como uma das quatro melhores terceiras colocadas.