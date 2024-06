Assistente deixa o campo de maca - Hector Vivas / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Assistente deixa o campo de macaHector Vivas / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 25/06/2024 20:27 | Atualizado 25/06/2024 20:33

Estados Unidos - O assistente Humberto Panjoj, da Guatemala, passou mal durante o jogo entre Peru e Canadá, nesta terça-feira (25), caiu no chão e foi atendido ainda em campo. Posteriormente, ele deixou o campo de maca.

A situação aconteceu já na reta final do primeiro tempo. O goleiro Maxime Crépeau, da seleção canadense, percebeu que Panjoj passou mal, correu em sua direção para acudi-lo e pediu ajuda.

A partida entre Peru e Canadá acontece no Children's Mercy Park, em Kansas City, no Kansas (EUA), e é válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa América.

Imagem do assistente caído no gramado



Crépeau, do Canadá, acode o assistente Jamie Squire / Getty Images North America / Getty Images via AFP