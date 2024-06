Lance do jogo entre Inglaterra e Eslovênia - Adrian Dennis / AFP

Publicado 25/06/2024 18:19

Alemanha - Já classificada para a próxima fase da Euro 2024, a Inglaterra deixou novamente a desejar, mas garantiu a primeira colocação do Grupo C ao empatar sem gols com a Eslovênia, que avançou às oitavas de final pela primeira vez na história. No jogo que ocorreu em paralelo, nesta terça-feira (25), a Dinamarca também ficou no 0 a 0 com a Sérvia e conquistou a vaga. Os sérvios, porém, se despediram da competição.

Com os resultados, o Grupo C terminou da seguinte forma:

1 - Inglaterra (cinco pontos)

2 - Dinamarca (três pontos)

3 - Eslovênia (três pontos)

4 - Sérvia (dois pontos)

Dinamarca e Sérvia mediram forças em Munique Fabrice Coffrini / AFP

Dessa forma, Inglaterra e Dinamarca garantiram vaga nas oitavas já que ocupam as duas primeiras posições do grupo. A Eslovênia, por sua vez, carimbou a classificação porque é uma das quatro melhores terceiras colocadas.

Além disso, já é certo que a Dinamarca enfrentará a Alemanha na próxima fase da competição. O jogo está marcado para acontecer no próximo sábado, às 16h (de Brasília). Os adversários de Inglaterra e Eslovênia ainda serão definidos.