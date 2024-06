Comemoração dos jogadores do Canadá - Hector Vivas / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 25/06/2024 21:05

Estados Unidos - Nesta terça-feira, 25, o Canadá venceu o Peru por 1 a 0 no Children's Mercy Park, em Kansas City, Kansas (EUA), pela segunda rodada do Grupo A da Copa América. Jonathan David, aos 29 minutos do segundo tempo, anotou o único gol do jogo. Pouco antes, aos 14, Miguel Araujo, da seleção peruana, foi expulso após forte entrada em Shaffelburg.

Com o resultado, o Canadá chegou aos seis pontos e subiu para a segunda colocação do Grupo A. O Peru, por sua vez, soma apenas um e está na lanterna. Dessa forma, precisará vencer a Argentina na última rodada para ter chances de avançar às quartas de final.

O jogo desta terça também foi marcado por um grande susto. O assistente Humberto Panjoj, da Guatemala, passou mal na reta final do primeiro tempo e caiu no gramado . Após ser atendido, ele deixou o campo de maca.

Os canadenses voltam a campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), para enfrentar o Chile. No mesmo dia e horário, os peruanos encaram a Argentina.