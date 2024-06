Rivaldo era o camisa 10 da seleção brasileira pentacampeã de 2002 - Divulgação

Publicado 25/06/2024 18:26

Campeão do mundo em 2002, Rivaldo analisou a estreia do Brasil na Copa América. A Seleção empatou sem gols com a Costa Rica na última segunda feira (24) , nos Estados Unidos. O ex-jogador não ficou satisfeito com a atuação dos comandados de Dorival Júnior.

"É decepcionante por não ter vindo a vitória, mas vimos um Brasil forte, criando jogadas. Porém, quando não se vence uma seleção considerada fraca como a Costa Rica, que tem 14 jogadores que atuam no próprio país, as críticas da imprensa aparecem e os torcedores começam a duvidar da Seleção", analisou Rivaldo, em entrevista à Betfair.

"Eu vi muitos pontos positivos. A Seleção quis vencer o tempo todo e criou chances, mas perdeu várias oportunidades", completou.

O Brasil chegou a abrir o placar com Marquinhos, na primeira etapa, mas o árbitro de vídeo pegou impedimento no lance e anulou o gol do zagueiro. "O jogo poderia ter sido muito diferente. A gente estaria falando de uma goleada. Acredito que teriam marcado vários gols e ninguém estaria duvidando da Seleção. São coisas que acontecem no futebol", ponderou Rivaldo.

"Claro que todos tinham uma expectativa por uma vitória, mas ela não veio e temos outros dois grandes testes para o Brasil se classificar. O time é forte e com certeza vai passar à próxima fase", reforçou.

O próximo compromisso da seleção brasileira será contra o Paraguai, na sexta-feira (29), às 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), em jogo válido pela segunda rodada da Copa América. O Brasil ocupa a vice-liderança do Grupo D, com um ponto, dois de desvantagem para a líder Colômbia.