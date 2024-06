Seleção tropeçou na estreia da Copa América - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 25/06/2024 08:20

Estados Unidos - Tropeçar na estreia da Copa América não costuma ser um sinal positivo para a seleção brasileira na competição. Dos seus nove títulos no torneio, em apenas duas ocasiões, a equipe verde e amarela iniciou o torneio com um empate ou uma derrota e acabou sendo campeã sul-americana.

A primeira vez que isso aconteceu tem mais de 100 anos. Em 1922, a Copa América foi disputada no Brasil. Na ocasião, o Brasil empatou com o Chile por 1 a 1. A Seleção ainda empatou mais duas vezes contra Paraguai e Uruguai. Depois venceu a Argentina. O torneio contava com a participação de apenas cinco seleções e aquela que fizesse maior pontuação seria campeã. Brasil e Paraguai ficaram empatados e fizeram uma final. Na decisão, a seleção brasileira bateu os paraguaios por 3 a 0 e faturou a Copa América pela segunda vez em sua história.

A segunda e última vez que isso aconteceu foi bem mais recente em 2007. Na ocasião, o Brasil iniciou a competição perdendo para o México por 2 a 0. Depois se recuperou na fase de grupos derrotando o Chile e o Equador. A Seleção avançou em segundo lugar e enfrentou o Chile nas quartas de finais: goleada brasileira por 6 a 1. Na semifinal, o Brasil derrotou o Uruguai nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal. E na grande decisão, a equipe comandada por Dunga passou por cima da Argentina por 3 a 0 e faturou o título pela oitava vez.



Porém, a última vez que o Brasil tropeçou na estreia da Copa América teve um final muito diferente deste. Em 2016, com a competição sendo disputada nos Estados Unidos, mesmo palco deste ano, a Seleção empatou com o Equador sem gols na estreia, goleou o Haiti por 7 a 1 na segunda rodada e acabou eliminada na fase de grupos ao perder para o Peru por 1 a 0.