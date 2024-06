Lucas Paquetá, do Brasil, em ação contra a Costa Rica - Ronald Martinez/ Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 25/06/2024 00:31 | Atualizado 25/06/2024 00:34

Estados Unidos - Lucas Paquetá analisou o empate do Brasil com a Costa Rica por 0 a 0 no SoFi Stadium , nesta segunda-feira, 24, pela primeira rodada do Grupo D da Copa América 2024. O meio-campista não escondeu a frustração com o placar, mas disse que a Seleção fez um grande jogo. Ele ressaltou que a equipe lutou até o final e teve chances claras de gol. Além disso, destacou que o time sai de campo com confiança.

"(Frustração) Grande, sim, pelo resultado. A gente trabalhou bastante, se preparou. Do meu ponto de vista, a gente fez um grande jogo, tentou até o final. Tivemos chances, infelizmente não conseguimos concluir no gol. Eu mesmo tive umas três chances. Ficamos muito frustrados em não conseguir o resultado positivo, mas a gente sai com confiança, porque estamos no caminho, jogamos bem. A gente fez o que foi treinado. É descansar, concentrar e se preparar melhor para que a gente possa definir essas jogadas no gol e conquistar a vitória", disse Lucas Paquetá, ao Grupo Globo.

De acordo com dados do site "SofaScore", a seleção brasileira fechou a partida com 74% de posse de bola e 19 finalizações. Nesse sentido, Paquetá frisou a necessidade de melhorar o último quesito para conquistar a vitória nos próximos jogos.

"Acho que a gente fez o que tinha que ser feito, construímos jogadas, tivemos chances. Não foi um jogo em que não conseguimos criar, foi diferente disso. A gente fez o nosso jogo, tentou. Infelizmente, não acertou o gol. O que tem que fazer é definir em gol, melhorar a finalização. Eu e todos os jogadores temos que finalizar melhor para que a gente possa vencer", finalizou o meio-campista.

Situação na tabela e agenda

Com o resultado, tanto Brasil quanto Costa Rica somam um ponto na tabela. A Colômbia, que venceu o Paraguai mais cedo , tem três e aparece na liderança do grupo.

A equipe de Dorival Júnior, agora, vira a chave para a segunda rodada do Grupo D do torneio. O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), para enfrentar o Paraguai no Allegiant Stadium, no estado de Nevada.