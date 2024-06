Marcação em cima de Vini Jr, do Brasil - Ronald Martinez/ Getty Images North America / Getty Images via AFP

Marcação em cima de Vini Jr, do BrasilRonald Martinez/ Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 24/06/2024 23:57 | Atualizado 25/06/2024 00:51

Estados Unidos - O Brasil não conseguiu furar o ferrolho defensivo da Costa Rica e empatou com a adversária em 0 a 0 no SoFi Stadium, na Califórnia (EUA), nesta segunda-feira, 24, pela primeira rodada do Grupo D da Copa América. A Seleção chegou a balançar as redes no primeiro tempo com Marquinhos, mas o lance foi anulado por impedimento do zagueiro após longa revisão do VAR. Na etapa complementar, Lucas Paquetá parou na trave.

Com o resultado, tanto Brasil quanto Costa Rica somam um ponto na tabela. A Colômbia, que venceu o Paraguai mais cedo , tem três e aparece na liderança do grupo.

A equipe de Dorival Júnior, agora, vira a chave para a segunda rodada do Grupo D do torneio. O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), para enfrentar o Paraguai no Allegiant Stadium, no estado de Nevada.

O jogo

O primeiro tempo foi um ataque contra defesa no SoFi Stadium. A Seleção dominou a Costa Rica e criou as principais chances da etapa inicial, sobretudo com ataques pelo lado direito. Por esse setor do campo, o Brasil chegou pelo menos três vezes com perigo e finalizou nas três, mas sem sucesso.

Apesar disso, a grande chance de perigo veio numa jogada de bola parada, aos 30 minutos. Raphinha se posicionou para cobrança de falta e fez cruzamento na área. Rodrygo desviou para trás, e Marquinhos apareceu para balançar as redes da Costa Rica. No entanto, após uma longa revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento do zagueiro brasileiro.

Na etapa complementar, o cenário não mudou. O Brasil seguiu em cima enquanto a Costa Rica se defendia. Nesse cenário, a principal oportunidade veio com um chute de fora da área que parou na trave.

Pouco depois dos 20 minutos, a Costa Rica não chegou a equilibrar a partida, mas conseguiu trocar mais passes, ficar com a bola e respirar no confronto. Diante disso, Dorival promoveu as entradas Endrick e Savinho nas vagas de Vini Jr e Raphinha, respectivamente.

A ideia era oxigenar a equipe. Na reta final, o técnico ainda sacou João Gomes (volante) para colocar Martinelli (atacante). O Brasil ainda seguiu em cima, mas não furou o ferrolho defensivo da Costa Rica.

Ficha técnica



Brasil 0 x 0 Costa Rica



Data e hora: 24/6/2024, às 22h

Local: SoFi Stadium, na Califórnia (EUA)

Árbitro: César Ramos (MEX)



Cartões amarelos: Militão (BRA) / Calvo e Ugalde (CRC)

Cartões vermelhos: -

Gol: -

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes (Gabriel Martinelli), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha (Savinho), Vini Jr (Endrick) e Rodrygo.

COSTA RICA (Técnico: Gustavo Alfaro)

Patrick Sequeira; Micthell, Juan Pablo Vargas e Calvo; Quirós, Brenes (Bran), Galo e Lassiter (Mora); Aguilera (Taylor), Zamora (Campbell) e Ugalde (Madrigal).