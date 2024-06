Lance do clássico entre Vasco e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Lance do clássico entre Vasco e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/06/2024 22:45 | Atualizado 24/06/2024 22:46

Rio - A CBF fez uma pequena alteração no horário do clássico entre Vasco Botafogo , válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes previsto para 19h, o jogo começará às 18h30. A entidade atendeu a um pedido do Grupo Globo, detentora dos direitos de transmissão.

Esta foi a única mudança. Local e data seguem mantidos para o estádio de São Januário, no dia 29 de junho (próximo sábado). Atualmente, o Cruz-Maltino soma dez pontos e aparece na 15ª colocação. O Glorioso tem 20 e ocupa o quarto lugar.

Antes, porém, os dois times têm compromissos na 12ª rodada do campeonato. O Vasco enfrenta o Bahia na quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Já o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino no Estádio Nilton Santos, às 19h, no mesmo dia.