Fan Zone da Conmebol para a Copa América 2024Leonardo Bessa/Agência O Dia

Publicado 24/06/2024 20:10 | Atualizado 24/06/2024 20:31

Rio - Foi aberta nesta segunda-feira (24), na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, a Fan Zone da Conmebol para a Copa América 2024. O espaço, na altura do Posto 2, recebe o público para os jogos da Seleção na competição em ambiente repleto de atrações.

"É um projeto parecido (em relação ao da final da Libertadores), mas diferente. Naquele, não exibimos o jogo, foi uma festa pré-jogo. Esse é um foco muito no jogo. Tem torcida da Costa Rica também. Feliz da Conmebol escolher a gente para representar a entidade num evento grande. É um evento diferente, a gente trouxe esse elemento de música também, com artistas populares brasileiros para atrair. É uma mistura bacana de gente do Rio com gente e fora do Rio", disse Pedro Monteiro, CEO da Effect Sport, organizadora do evento em parceria com a Conmebol, à reportagem de O Dia.

A abertura do evento contou com apresentações de DJ's como aquecimento para o duelo com a Costa Rica, pela primeira rodada do torneio continental, que está sendo disputado nos Estados Unidos, além de show do cantor Xande de Pilares. A abertura do evento contou com apresentações de DJ's como aquecimento para o duelo com a Costa Rica, pela primeira rodada do torneio continental, que está sendo disputado nos Estados Unidos, além de show do cantor Xande de Pilares.

O espaço também conta com áreas gastronômicas e de entretenimento para todos os públicos. A entrada é gratuita, com solicitação de bilhetes no site O espaço também conta com áreas gastronômicas e de entretenimento para todos os públicos. A entrada é gratuita, com solicitação de bilhetes no site sympla.com.br

"O evento segue. Enquanto o Brasil estiver, o evento vai estar junto com o Brasil. Torcendo para chegar à final, claro, e ganhar. Então, são três datas garantidas, podendo chegar a seis", completou Pedro Monteiro.