Ilha artificial em Dubai terá mansão de Cristiano Ronaldo até o fim de 2024Divulgação / Dubai Property Investments

Publicado 24/06/2024 18:29

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez construirão uma mansão em um dos locais mais exclusivos do planeta. O craque português e sua mulher finalizaram a compra de um terreno na Jumeirah Bay Island, uma ilha artificial no formato de cavalo-marinho no litoral de Dubai.



De acordo com a imprensa portuguesa, o valor da transação é de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões).



A ilha artificial para bilionários fica ligada à cidade de Dubai por uma ponte de 300 metros e atualmente possui 15 mansões construídas, com a expectativa de que pelo menos mais 15 estejam prontas em breve. O metro quadrado dos terrenos giram em torno de 10 mil dólares (R$ 55 mil).

Além das mansões, a ilha artificial possui praias exclusivas, clube infantil, um hotel-joalheria com várias comodidades e restaurantes, um iate clube, entre outras atrações.