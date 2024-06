Lionel Messi, craque da seleção argentina - AFP

Publicado 24/06/2024 18:04

Completando 37 anos de idade nesta segunda-feira (24), o craque Lionel Messi revelou desejo de tirar foto com outro astro do cenário esportivo: Michael Jordan, lenda do basquete mundial. Em entrevista à emissora "Clank", o argentino afirmou que está na hora de inverter os papéis e assumir o posto de fã.

"Esportivamente, ele me parece o maior que existe. Depois de ter visto a série (The Last Dance) e de ter conhecido… É impressionante. Não entendo muito de basquete, nem sou um grande fã, mas ele era algo diferente em todos os esportes, não só no basquetebol. Já me pediram tantas fotografias, porque não posso tirar uma com ele? Seria lindo", disse o camisa 10 da seleção argentina.

Michael Jordan é considerado por muitos o maior jogador da história da NBA Franck Fife / AFP

Assim como Jordan, Lionel Messi faz parte da prateleira dos imortais do esporte. Dono de oitos prêmios Bola de Ouro, de melhor jogador do mundo, o craque indicou que seu dom foi concedido por Deus.

"Dizem que desde muito novo sempre fui diferente. Comecei a entender isso à medida que fui crescendo. Andava sempre chutando uma bola e procurando alguém para jogar. Nasci com isso. Adorei o futebol desde muito novo, como a maioria dos argentinos. Tenho certeza de que nasci assim porque Deus me escolheu, foi um dom que ele me deu."