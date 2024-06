Em 36 estreias, a seleção brasileira teve 24 vitórias, cinco empates e sete derrotas - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 24/06/2024 16:51

O Brasil entra em campo pela primeira vez nesta edição da Copa América contra a Costa Rica, nos Estados Unidos, e busca manter o bom restrospecto em estreias na competição continental. Até aqui, a Seleção teve 24 vitórias, cinco empates e sete derrotas em 36 confrontos.

Além dos números em estreias no torneio, os brasileiros podem se apegar ao bom desempenho diante da Costa Rica, que só venceu a Seleção em uma oportunidade ao longo da história. No total, foram onze jogos e dez triunfos da amarelinha. Além dos números em estreias no torneio, os brasileiros podem se apegar ao bom desempenho diante da Costa Rica, que só venceu a Seleção em uma oportunidade ao longo da história. No total, foram onze jogos e dez triunfos da amarelinha.

Sob o comando do técnico Dorival Júnior, foram realizados alguns amistosos de preparação para a Copa América neste ano. Em março, o Brasil venceu a Inglaterra, em Wembley, por 1 a 0, e empatou em 3 a 3 com a Espanha, no Santiago Bernabéu. Agora, em junho, ganhou do México por 3 a 2 e ficou no empate com os Estados Unidos, em 1 a 1.



A melhor atuação foi diante dos ingleses. Nas outras partidas, os atletas convocados receberam duras críticas dos torcedores, principalmente nos últimos dois amistosos disputados nos EUA.