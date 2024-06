Raphinha em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Raphinha em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 24/06/2024 15:20

Rio - Equipe de Neymar e Renan Lodi, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, pode ser o lar de mais um jogador que tem recebido oportunidades na seleção brasileira. De acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", a equipe saudita deseja a contratação do atacante do Barcelona, Raphinha, e as partes podem chegar a um denominador comum.

Segundo a publicação, o clube espanhol aceitaria um negócio a partir de 90 milhões de euros (R$ 524 milhões). No entanto, o desejo do Barça seria uma operação em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 583 milhões).



A investidas do futebol saudita por Raphinha não são novas. Segundo o jornal, em 2023, o Barcelona rejeitou uma proposta de 80 milhões de euros (algo em torno de R$ 466 milhões) pelo brasileiro de uma equipe do país que não foi divulgada.



A última temporada de Raphinha pelo Barcelona foi mediana. Ele entrou em campo em 37 jogos, fez 10 gols e deu 11 assistências. Novo treinador do clube espanhol, Hansi Flick conta com o brasileiro como peça importante para o clube. Lesões musculares no início da temporada e no começo deste ano foram empecilhos para uma maior sequência, fazendo-o ficar fora de ação por cerca de dois meses no total.



O nome de Raphinha, no entanto, é bastante bem quisto com Jorge Jesus, atual treinador do Al-Hilal. Além de Neymar e Lodi, o atacante também encontraria outros jogadores nascidos em seu país como os atacante Michael e Malcom.