Mbappé em treino com a seleção francesa - AFP

Mbappé em treino com a seleção francesaAFP

Publicado 24/06/2024 09:25

Rio - O atacante Kylian Mbappé, de 25 anos, voltou a participar de um treinamento com a seleção francesa, nesta segunda-feira, utilizando uma máscara de proteção no nariz. A presença na atividade indica que o craque está mais próximo de voltar a defender os bicampeões mundiais na Eurocopa.

A França vem preservando Mbappé para que o atacante tenha totais condições na fase de mata-mata da Euro, porém, de acordo com a imprensa local, existe a possibilidade do novo reforço do Real Madrid entrar em campo contra a Polônia, nesta terça-feira, às 13h (de Brasília).



O jogador sofreu uma fratura no nariz, na estreia da França contra a Áustria. Na partida diante da Holanda, na última sexta-feira, Mbappé acabou sendo preservado, ficando apenas como opção no banco e não entrando na partida.



Atualmente, a França está na segunda colocação do grupo D da Eurocopa. Com quatro pontos, os bicampeões mundiais estão atrás da Holanda, devido ao número de gols pró. A Áustria ocupa a terceira colocação na tabela com três pontos e a Polônia está em último lugar com nenhum ponto somando.