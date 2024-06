Cristiano Ronaldo no duelo com a República Tcheca pela Eurocopa - Gabriel Bouys/AFP

Publicado 24/06/2024 15:22

Alemanha - A Uefa anunciou, em comunicado divulgado nesta segunda (24), que irá implementar novas medidas de segurança nos estádios da Eurocopa. Entretanto, a entidade, que afirmou que o assunto é "prioridade máxima", não revelou as medidas específicas que serão feitas.

"A segurança no estádio, no gramado e nas instalações das equipes são a prioridade máxima da Uefa, da DFB (Federação Alemã de Futebol) e da Euro 2024", afirmou a Uefa em comunicado.

"Para este fim, serão implementadas medidas de segurança adicionais nos estádios para cumprir ainda mais os requisitos do torneio e para evitar tais incidentes. Por razões de segurança, não podemos comentar mais sobre medidas específicas. Qualquer incursão no campo constitui uma violação das regras do estádio e resultará na expulsão do estádio, na proibição de todos os jogos do torneio e na apresentação de uma queixa criminal formal por invasão", acrescentou.

As mudanças vêm em um momento onde, na vitória de Portugal, por 3 a 0, sobre a Turquia, pelo menos seis torcedores invadiram o campo do Signal Iduna Park, em Dortmund, para tirar fotos com Cristiano Ronaldo durante e após o duelo.

Depois da vitória contra os turcos, o técnico de Portugual, Roberto Martínez, demonstrou preocupação com as invasões, mas revelou alívio pelas "intenções (fotos) dos torcedores serem boas".

Em primeiro no Grupo F, a seleção portuguesa já está classificada para as oitavas de final da Eurocopa. A equipe de Cristiano Ronaldo voltará aos gramados na quarta (26), 16h (de Brasília), contra a Geórgia.