Publicado 24/06/2024 16:38

Rio - Demitido do Fluminense , Fernando Diniz já recebeu contato do Athletico para um possível retorno. O clube paranaense, que está sem técnico após Cuca pedir para sair , já sinalizou ao staff do treinador sobre o interesse em contratá-lo.

O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, admira o trabalho de Diniz, e está de olho em sua situação. O único porém, de acordo com o "ge", é se o treinador aceitaria um novo trabalho tão pouco tempo depois de ser desligado do Fluminense.



Caso aceite, não seria a primeira passagem de Diniz pelo Furacão. Em 2018, comandou o clube em 21 partidas, com cinco vitórias, sete empates e nove derrotas, e um aproveitamento de 34%.

Assim como no Fluminense, uma série de resultados negativos — uma vitória em 14 jogos — geraram a demissão à época. Diniz deixou o Athletico na zona do rebaixamento, assim como agora.