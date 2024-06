Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira - Buda Mendes / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 25/06/2024 01:28

Estados Unidos - O técnico Dorival Júnior acredita que os movimentos de ataque tenham sido a maior dificuldade do Brasil no empate com a Costa Rica por 0 a 0 , nesta segunda-feira (24), pela primeira rodada do Grupo D da Copa América. O treinador apontou a importância de tais movimentos e explicou como eles funcionam. Além disso, lembrou que o trabalho de ataque à última linha foi um aspecto intensificado nos treinamentos.

"Nós precisamos de um movimento que é fundamental: o movimento sujo. São os movimentos de ataque à última linha adversária, provocando um movimento de três, quatro, cinco, dez passes atrás dessa última linha adversária e uma abertura um pouco maior frontal a esse movimento de linha para que possamos facilitar a vida de quem tem a bola nos pés. Para mim, hoje, talvez tenha sido a maior dificuldade que tenhamos encontrado", disse Dorival.

"Faltaram alguns movimentos em profundidade. E, com isso, nós tivemos uma dificuldade maior. Esse movimento em profundidade tanto carrega a última linha para cima do seu goleiro quanto abre espaços para que você possa vir trabalhando essa bola por trás. Nós queríamos a bola para troca de passes. Foi um aspecto que nós mais intensificamos em treinamentos. Foram justamente os trabalhos de ataque à última linha, esse trabalho sujo, mais do que necessário para uma equipe que precisa buscar espaço entre as linhas adversárias", completou.

Com o resultado, tanto Brasil quanto Costa Rica somam um ponto na tabela. A Colômbia, que venceu o Paraguai mais cedo , tem três e aparece na liderança do grupo.

A equipe de Dorival Júnior, agora, vira a chave para a segunda rodada do Grupo D do torneio. O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), para enfrentar o Paraguai no Allegiant Stadium, no estado de Nevada.

"O mesmo sentimento que nós iríamos para a próxima partida se tivéssemos vencido essa de hoje. Nós teríamos que ter um controle necessário para que possamos envolver a equipe adversária, respeitando a equipe adversária e sua maneira de atuar. É dessa forma que vamos lutar pela nossa classificação e que vamos alcançar nossa classificação. Temos que ter consciência de que, se o resultado não aconteceu hoje por detalhes, precisaremos melhorar alguns aspectos importantes, mas apresentamos coisas muito boas, que, de repente, se fortalecidos e melhorados, possam nos ajudar nas partidas seguintes", disse Dorival Júnior.

Dorival em treino da seleção brasileira Rafael Ribeiro / CBF

Pontos positivos

"Nós tivemos coisas muito boas ao longo da partida. Nossa recuperação de bola foi impressionante. Eles não trocavam cinco passes e nós já retomávamos essa bola. E muito em função do trabalho dos nossos armadores, porque a reação pós-perda é fundamental para que você recuperando, se reposicione para atacar".

Entrada de Endrick na vaga de Vini Jr



"De um modo geral, a entrada vai muito pelo momento das partidas. Nós precisávamos de um preenchimento de área, um homem mais dentro de área. A característica aí seria do Endrick ou do Evanilson. Nos tínhamos essas duas opções para que pudéssemos trabalhar um pouquinho mais dentro da área já que as bolas estavam sendo disputadas ali dentro daquele miolo. Nós fazíamos as jogadas, às vezes colocávamos bolas atravessadas, bolas a meia altura, trocas de passes, vínhamos por dentro, vínhamos por fora... Tivemos oportunidades bem claras, limpas, para podermos concluir. Não fomos felizes no dia de hoje".

Costa Rica

"O ponto forte da equipe adversária foi que ela se comportou muito bem. Ela foi definida do primeiro ao último minuto, mesmo com todas as alternativas que nós tivemos, as possibilidades que criamos. Foi uma equipe que se dedicou demais, marcou com muita força e muita dedicação, as dobras aconteceram em todos os setores do campo. Tivemos dificuldades, ao mesmo tempo criamos muitas oportunidades. Talvez, não fomos tão felizes nas definições".