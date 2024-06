Gol contra do Sport no jogo contra o Novorizontino - Reprodução/SporTV

Publicado 24/06/2024 23:15

Pernambuco - Um gol contra inusitado com menos de 20 segundos do primeiro tempo aconteceu durante o jogo entre Sport e Novorizontino, nesta segunda-feira (24), pela Série B do Brasileirão. O zagueiro Alisson Cassiano tocou para trás sem perceber que o goleiro Caíque França não estava na direção do gol para receber o passe. Assim, a bola entrou diretamente para o fundo das redes. Confira como foi no vídeo abaixo:

A partida em questão é válida pela 12ª rodada da competição. Com o resultado (2 a 1 para o Novorizontino), o Sport aparece na quinta colocação e desperdiça a oportunidade de entrar no G4. Já a equipe paulista sobe para a nona posição.