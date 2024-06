Mario Celso Petraglia é um presidente do Athletico-PR - Reprodução de TV

Publicado 24/06/2024 22:10 | Atualizado 24/06/2024 22:10

após o empate com o Corinthians por 1 a 1, no último domingo, 23. O clube paranaense oficializou a saída Paraná - O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, detonou Cuca, que pediu para sairapós o empate com o Corinthians por 1 a 1, no último domingo, 23. O clube paranaense oficializou a saída nesta segunda-feira, 24 . O mandatário lembrou que abriu as portas para o profissional após a saída turbulenta do Corinthians e disse que o treinador usou e traiu o Furacão.

"Neste anos todos de futebol já vivi muitas decepções, existem decepções e decepções, esta do Cuca foi a maior delas! Botamos a cara a tapa para amenizar seu desgaste havido com a torcida do Corinthians, que lavou a roupa suja do seu passado não resolvido! Prometo que não seremos doravante mais usados e abusados pelo mau caráter de pessoas que pela nossa resiliência aceitamos ajudá-las! Foi o que ocorreu com o Cuca, o qual nos usou e depois nos traiu!", diz Petragalia, em um trecho do texto.

O Athletico engatou uma sequência de três empates seguidos de 1 a 1, com Flamengo, Botafogo e Corinthians. Em todos, o time paranaense vencia a partida até os minutos finais.

"Jamais esperava um comportamento descontrolado que teve nos vestiários após o empate com o Corinthians! Não entrarei nos detalhes porque nossos jogadores por mais que não tivessem garantido os três pontos nas últimas partidas não mereciam ouvir o que ouviram!", destacou o presidente.

Cuca deixou o comando do Athletico-PR Gustavo Oliveira/Athletico-PR

Veja o texto

Já definido perante os atletas que não ficaria e para nossa Diretoria foi para a entrevista coletiva se justificar e transferir a a responsabilidade para a terceiros! Falou em números da folha de pagamento do clube sem nenhuma melhor informação! Não sabemos de onde tirou esses números!

Lamentável que um homem que se diz torcedor do Furacão, com 61 anos, tendo treinado grandes clubes não tenha o controle suficiente para esfriar a cabeça e não ter o “piti” como se comportou ontem!

Que siga seu caminho, que encontre outro clube que tenha a boa vontade que o Furacão teve e que a torcida o acolha como a nossa mesmo contrariada o fez!