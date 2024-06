Cuca deixou o comando do Athletico-PR - Gustavo Oliveira/Athletico-PR

Publicado 24/06/2024 10:46 | Atualizado 24/06/2024 10:56

Rio - Chegou ao fim a passagem de Cuca pelo Athletico-PR. Após reunião realizada nesta segunda-feira, o treinador e os dirigentes chegaram a conclusão de que o encerramento o trabalho era a melhor opção. O clube paranaense ocupa a quinta colocação no Brasileiro.

Após a partida de ontem contra o Corinthians, o técnico Cuca solicitou a sua saída do comando técnico da equipe profissional do Athletico Paranaense. O pedido foi aceito pelo clube nesta manhã.



A equipe principal do Athletico Paranaense será comandada, interinamente, pelo… pic.twitter.com/qOUl4rJcJ3 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) June 24, 2024

A interrupção do trabalho de Cuca ocorre em meio ao momento mais difícil do trabalho na temporada. Nos últimos seis jogos, o Athletico-PR perdeu três, empatou dois e venceu apenas um. No total, o técnico dirigiu a equipe em 22 jogos, com 14 vitórias, três empates e cinco derrotas. Foram dois meses e 20 dias de trabalho.



O Athletico-PR foi o primeiro clube a dar oportunidade a Cuca após sua polêmica passagem pelo Corinthians no ano passado. O treinador dirigiu o Alvinegro em apenas dois jogos e deixou o clube paulista após pressão por conta da sua condenação por estupro de uma adolescente suíça nos anos de 1980. Em janeiro deste ano, a Justiça do país europeu anulou a condenação do técnico.



Com a saída de Cuca, o Athletico-PR irá buscar seu terceiro treinador na atual temporada. Antes do brasileiro assumir a equipe, Carlos Osório comandou o Athletico-PR em 11 jogos, com seis vitórias, quatro empastes e uma derrota. O colombiano deixou a função antes do fim da primeira fase do Paranaense.